От ударных роботов до новейшей экспресс-лаборатории: Шойгу на форуме «Армия-2021» рассказал о главных достижениях ОПК

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» определяется войсковая перспектива многих экспонатов выставки, отметил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью ведущему программы «Служу России» Юрию Подкопаеву.

Глава оборонного ведомства рассказал, что изменилось за минувший год и о каких достижениях российской оборонной промышленности можно с гордостью заявить уже сейчас.

«Практически все, без исключения, КБ и предприятия учли наши замечания с прошлой выставки. Мы полностью исправили и решили те вопросы, которые у нас возникли в Сирии. У нас был тяжелый вопрос - дальность оружия на армейской авиации, на вертолетах. К сожалению, они по высоте и приближению попадали под действие ПЗРК. Надо было увеличивать дальность, и она сегодня увеличена практически вдвое», - отметил Шойгу.

То же самое касается и производства беспилотных летательных аппаратов. Потребность в наличии такого вида вооружений особенно остро возникла во время начала контртеррористической операции в Сирии.

«Когда мы начинали компанию в Сирии, у нас были временами тяжелые ситуации. Нам нужны были ударные беспилотники. Сегодня мы можем сказать, что они у нас есть и это достойный опыт», - сказал Шойгу.

Министр также призвал не рассматривать новинки российского ОПК только с точки зрения продвижения их на международном оружейном рынке. В первую очередь продукция отечественного ОПК создается для защиты страны, подчеркнул глава оборонного ведомства. А для этого делается все возможное, в том числе и в сфере робототехники.

«Роботы-саперы были самым началом. Одновременно с этим разрабатывались ударные роботы. Думаю, что на учениях "Запад-2021" вы увидите не один и не два. Это уже будет промышленное производство, десятки ударных роботов, оружие которых действует на дистанции до пяти километров», - констатировал Сергей Шойгу.

Оценивая современные разработки в части медицины, министр обороны не обошел вниманием и новейшую ПЦР-лабораторию, оборудование которой позволяет производить тестирование на коронавирус в экспресс-режиме.

«Мы сейчас ускоренными темпами будем заканчивать экспресс-лабораторию, которая делает ПЦР-анализы. Сейчас надо завершить испытания, и дальше мы будем закупать и запускать ее в серию», - заключил министр.

Полное интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу смотрите в это воскресенье на телеканале «Звезда».