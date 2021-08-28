Начальник Генштаба ВС РФ подвел итоги форума «Армия-2021»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» демонстрируются современные и перспективные образцы вооружения и техники, многие из них не имеют мировых аналогов. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, подводя итоги форума.

Он отметил, что предприятия отечественной оборонки своевременно и качественно выполняют гособоронзаказ. По словам Герасимова, российские военные комплексы стоят на боевом дежурстве круглосуточно, во всех климатических зонах, в воздухе, на земле, на воде, а также в космосе.

Замглавы российского военного ведомства Алексей Криворучко наградил лучшие предприятия оборонно-промышленного комплекса.

За успешное создание ракет «Ангара» получил награду Центр имени Хруничева, «Адмиралтейские верфи» отмечены наградой за создание группировки неатомных подлодок, за поставку современного ракетного вооружения - ОКБ «Новатор».

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа. По числу экспонатов он не имеет аналогов в мире - на стендах представлены тысячи различных образцов вооружения и техники.