Глава ОКР объяснил, чем вызваны нападки на российских спортсменов

Нападки на российских атлетов со стороны зарубежных чиновников и спортсменов вызваны успешным выступлением национальной команды на Олимпийских играх в Токио. Так считает глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

«Причина абсолютно очевидна - успешное выступление наших спортсменов на этих Олимпийских играх», - сказал он на пресс-конференции.

Ранее президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что санкций против российских атлетов недостаточно. До этого проигравший россиянину Евгению Рылову американский пловец Райан Мерфи назвал соревнование нечистым.

Поздняков заявил, что большинство тех, кто выступает против спортсменов из РФ, считают, что те не могут выступать без допинга.

«А наши спортсмены не просто словесно, а своими поступками и результатами доказали, обратное. Это, безусловно, лучший ответ на эти нападки», - резюмировал глава ОКР.

Также Поздняков сообщил, что не будет обращаться в связи с происходящим в Международный олимпийский комитет, поскольку каждый имеет право на свободу слова.

«То, что наши спортсмены подобных комментариев не допускают, это повод для нашей с вами гордости. Потому что уровень наших спортсменов выше», - отметил он.

В воскресенье, 1 августа, на Олимпиаде российский боксер Андрей Замковой выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг. А теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпиады в одиночном разряде.