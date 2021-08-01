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Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпиады в одиночном разряде

Иван Линдеманн
12:40 01.08.2021
В финале он уступил представителю Германии Александру Звереву. Встреча спортсменов закончилась со счетом 6:3, 6:1.
Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпиады в одиночном разряде
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Российский теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпиады в одиночном разряде. В финале он уступил представителю Германии Александру Звереву. Встреча спортсменов закончилась со счетом 6:3, 6:1.

Ранее личную бронзовую медаль у теннисистов завоевал испанец Пабло Карреньо-Буста. В матче за третье место он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Медаль Хачанова стала 40-й в копилке сборной России на Олимпиаде в Токио. В настоящее время национальная команда занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград.

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