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В Кремле высказались о выпадах в адрес российских спортсменов на ОИ

Анна Назайкина
13:04 30.07.2021
Спортсмены, завоевавшие медали на Олимпиаде, находятся вне критики, заявил Дмитрий Песков.
В Кремле высказались о выпадах в адрес российских спортсменов на ОИ
© Фото: Masahide Tomikoshi, SVEN SIMON, Globallokpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о выпадах в адрес российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

«Вы знаете, нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимание на это все», - заявил представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в Москве российских спортсменов поддерживают. Он добавил, что спортсмены, завоевавшие медали на Играх, находятся вне критики.

Напомним, что ранее Рылов завоевал золото в стометровке на спине с рекордом Европы. Сегодня стало известно, что спортсмен взял вторую золотую медаль Олимпиады в Токио в заплыве 200 метров на спине. После финального заплыва спортсмен из США Райан Мерфи сказал, что изначально понимал, что будет соревноваться с пловцом, который, возможно, был «нечистым».

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