Российский боксер Замковой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио

Российский боксер Андрей Замковой выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг и принес в копилку сборной России тринадцатую бронзовую награду на Олимпиаде в Токио.

Его встреча с кубинцем Роньелем Иглесиасом завершилась поражением россиянина единогласным решением судей.

Ранее боксер Имам Хатаев завоевал бронзу в весовой категории до 81 кг. В финале его встреча прошла с британским спортсменом Бенджамином Уиттакером. Россиянин проиграл раздельным решением судей (1:4).

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР, которую на ОИ-2020 представляют 335 спортсменов в 33 видах спорта.