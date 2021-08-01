В МОК ответили на слова главы USADA о недостаточности санкций против россиян

Российские спортсмены в настоящее время самые контролируемые. Об этом заявил руководитель комиссии по допингу Международного олимпийского комитета Ненад Лалович.

Таким образом он отреагировал на высказывание главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгерта. Напомним, что он назвал санкции в отношении россиян «фарсом», а также призвал сделать результаты допинг-тестирования спортсменов общедоступными.

«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые – в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия», - заявили в МОК.

Из-за санкций на олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием Russian Olympic Committee. Вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.