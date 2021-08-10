Современное оружие и военное строительство: о чем говорил Шойгу на Дне военной приемки

«Уралвагонзавод» отправил Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв» - это самая совершенная машина в семействе. Она является наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя.

«Прорыв» оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-мм танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на расстоянии пять километров.

Значительно повышена защищенность танка - брони стало больше, что позволило лучше защитить экипаж, а еще до конца года в войска поступят двадцать новейших танков Т-14 «Армата».

О современных образцах вооружения, которых в армии становится все больше, министр обороны говорил, общаясь по видеосвязи с предприятиями Военпрома страны.

«Вооруженные силы получили свыше двухсот единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них самолеты МиГ-35С, вертолеты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", девять боевых кораблей и катеров, в том числе атомная подводная лодка "Казань" и малый ракетный корабль "Грайворон". Так же в войска поставлено 12 радиолокационных станций различных модификаций, а также дивизионный комплект берегового ракетного комплекса "Бастион"», - рассказал Шойгу.

Новейшие образцы вооружения обязательно проходят финальные испытания перед отправкой в войска, а в Национальном центре управления обороной министр обороны уже традиционно проверяют, как исполняется гособоронаказ. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, предприятиям ВПК удалось организовать быстрое поступление техники.

На заседании в Минобороны показали кадры поставки грозных «Аллигаторов» - ударных вертолетов Ка-52. С завода в Приморском крае они уже отправляются в Восточный округ. В этом году запланирована поставка еще восьми таких машин.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко анонсировал уникальную по своему количеству партию ракет для группировки ракетных войск стратегического назначения. Она будет усилена 15 новыми межконтинентальными баллистическими ракетами.

Летчики в этом году получат четыре серийных истребителей пятого поколения Су-57. Ждут в войсках и семь зенитных ракетных комплексов. Военно-морской флот пополнят сразу три новых атомных субмарины и одна дизельная подводная лодка, а так же шесть боевых надводных кораблей.

В этом году завершатся госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», которой оснастят корабли и подводные лодки. Пуски уже несколько раз осуществил фрегат Северного флота «Адмирал Горшков». В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин сообщил, что ракета «Циркон» будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Серийные поставки этой ракеты запланированы в следующем году. К тому же сейчас идут работы над гиперзвуковой ракетой «Циркон» не только морского, но и наземного базирования.

В рамках семилетнего контракта досрочно началась поставка в войска очередной партии управляемых ракет «Вихрь-1». Обновленная ракета «Вихрь» уже была успешно испытана на боевом вертолете Ка-52 «Аллигатор».

До 2023 года заступит на боевое дежурство второй полк, вооруженный «Авангардами». Об этом сообщили по видеосвязи командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко.

Модернизация в РВСН идет не только в плане перевооружения. Завершено вовзведение объектов ракетчиков в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково. По словам министра, основные силы военных строителей были направлены на сооружение объектов спецназначения - в них разместят новые образцы вооружения.

Военной деятельности России в Арктике впервые продемонстрируют экспозицию на международном форуме «Армия». Там же представят все новейшие образцы военной техники. Одновременно пройдут и Армейскиме международные игры.

Армия оказывает помощь еще и гражданскому населению. Министр отметил работу военных в Крыму - по поручению президента в кратчайшие сроки на реке Бельбек было завершено строительство водозабора с инженерными сооружениями.