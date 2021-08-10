Второй полк баллистических ракет «Авангард» встанет на вооружение до 2023 года. Об этом сообщил командир 13-й ракетной дивизии генерал-майора Андрей Черевко.

«В период до 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка в 13-й ракетной дивизии с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард"», - доложил Черевко министру обороны России в ходе единого дня приемки военной продукции.

Комплекс «Авангард» был впервые публично представлен президентом России Владимиром Путиным в ходе его обращения к Федеральному Собранию в 2018 году.

Подробные ТТХ никогда официально не публиковались и являются военной тайной.

По словам Владимира Путина, комплекс оснащен гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком который способен маневрировать по высоте и по курсу на тысячи километров, что позволяет ему прорывать все, даже перспективные системы ПРО. При этом температура поверхности блока составляет 1600—2000 градусов Цельсия.