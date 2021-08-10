Вооруженные силы России получат 18 ударных дронов до конца года. Об этом в ходе Единого дня приемки военной продукции сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Ранее Криворучко уже говорил о будущем ударных дронов в Вооруженных силах России и упоминал, что они уже были опробованы в реальных боевых условиях и показали безусловную эффективность.

Также Алексей Криворучко сказал, что до конца 2021 года в войска поступит два десятка новейших танков Т-14 «Армата».