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Шойгу поручил увеличить дальность ракет «Вихрь» до 12 км

Андрей Аркадьев
15:06 10.08.2021
Обновленная ракета «Вихрь» уже была успешно испытана на боевом вертолете Ка-52 «Аллигатор».
Шойгу поручил увеличить дальность ракет «Вихрь» до 12 км
© Фото: kalashnikov.media
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Дальность авиационных ракет «Вихрь» нужно увеличить до 12 километров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во вторник в ходе Единого дня приемки военной продукции и.о. гендиректора концерна «Калашников» Андрей Семенов доложил, что в рамках семилетнего контракта осуществлена досрочная поставка в войска очередной партии управляемых ракет «Вихрь-1».

«Вихрь» - противотанковый ракетный комплекс, разработан для штурмовиков Су-25, вертолетов Ка-50 и Ка-52. Кроме того, его могут использовать катера и малые патрульные корабли. Способен уничтожать бронированную технику, даже если она оснащена динамической защитой. Можно использовать против воздушных целей, летящих со скоростью до 800 км/ч. Максимальная дальность стрельбы - до 10 километров, при этом пуски могут осуществляться с высоты до 4 000 метров.

В августе прошлого года группа компаний «Калашников» представила противотанковую ракету «Вихрь-1» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

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