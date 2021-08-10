Сухопутные войска и ВДВ получили 140 единиц бронетехники за полгода. Об этом в ходе единого дня приемки военной продукции заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

«В интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлены 68 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники», - сказал он.

Криворучко добавил, что поставлено также 163 новых и 156 отремонтированных автомобиля, 56 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, а также более сотни тысяч единиц носимого вооружения и экипировки.

Кроме этого, по словам ряда директоров оборонных предприятий, министру обороны было доложено, что в войска поступило 26 танков Т-90М «Прорыв», 60 боевых машин пехоты БМП-3, а также 7 152-мм самоходных гаубиц 2С19М2.