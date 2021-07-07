Свыше двух тысяч гуманитарных акций, работа саперов и медицинская помощь: первые итоги миротворческой миссии РФ в Карабахе

С прибытием российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха местные жители почувствовали себя в безопасности и под надежной защитой. С 2020 года военные РФ следят за выполнением трехсторонних договоренностей и прекращением огня и боевых действий.

В Минобороны РФ подвели первые итоги нахождения нашей миротворческой миссии в непризнанной республике. Согласно решению министра обороны Сергея Шойгу, в Нагорном Карабахе развернуто 27 наблюдательных постов, через которые беженцам гарантировано безопасное возвращение в собственные дома.

Подсчитано, что российский Центр гуманитарного реагирования провел более двух тысяч гуманитарных акций, выдав продуктовых наборов и медикаментов общим весом более 30,2 тонн. Миротворцы РФ оказали содействие в возобновлении учебного процесса в 13 школах, к занятиям в непризнанной республике вернулось более 6 тысяч школьников.

Российские военные медики помогли более 1500 жителям Нагорного Карабаха. В больницах и сельских медпунктах выдано 2810 кг лекарств и другого имущества, в больницы передано более 600 единиц медицинского оборудования.

На территории Нагорного Карабаха восстановлено более 80 км линий электропередач и 30 трансформаторных подстанции, что позволило обеспечить электричеством 63 населенных пункта. Еще 14 населенных пунктов обеспечены водой, благодаря прокладке новых водных магистралей.

С 23 ноября 2020 года российские военные инженеры и специалисты Международного противоминного центра очистили от неразорвавшихся боеприпасов 2165 га территории, 657,3 км дорог и 1 892 здания. В том числе - 30 социально значимых объектов. Всего ими было обнаружено и обезврежено 25 640 взрывоопасных предметов.

Миротворческий контингент РФ составляют 1960 военнослужащих, 380 единиц военной и специальной техники, Центр гуманитарного реагирования, мобильный военный госпиталь. Военные находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с совместными договоренностями президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.