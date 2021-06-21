В Карабахе завершили строительство блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения

В Нагорном Карабахе в городе Степанакерт специалистами материально-технического обеспечения завершено возведение блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения. В комплектацию городка входят сто семьдесят два модуля, в том числе, жилые и административные, санитарно-эпидемиологического и госпитального отделения, операционный блок, амбулатории и изоляторы.

Модули оснащены современным медицинским оборудованием для оказания квалифицированной помощи военнослужащим. Также блочно-модульный городок позволяет обеспечить комфортное проживание медицинского персонала.

«Оборудование на сегодняшний день одно из лучших в Российской Федерации», - рассказал начальник медицинского отряда Марат Хатагов.

Современное оборудование госпиталя помогает врачам высокой квалификации оперативно и точно выявлять заболевания у пациентов.

«Оснащение кабинета представлено оборудованием ведущих офтальмологических фирм и позволяет на высоком уровне проводить диагностику и лечение», - объяснил врач-офтальмолог Роман Степанов.

Новое отделение хирургии и травматологии позволяет выполнять задачи такой же сложности, как и в стационарном госпитале.

«Оснащение позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь, в том числе проводить сложные операции на брюшной полости. Универсальные операционные столы - можно оказывать специализированную травматологическую помощь», - заметил врач-хирург Сергей Чистоногов.

Под руководством заместителя Министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова и при непосредственном участии органов материально-технического обеспечения Минобороны России с целью создания комфортных, современных условий проживания и быта для российских военнослужащих в кратчайшие сроки было возведено 30 блочно-модульных городков на 250, 60, 40, 30 и 15 человек. Это в свою очередь позволило полностью завершить обустройство российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха.

На стройплощадках в Нагорном Карабахе было задействовано около 600 специалистов и 65 единиц техники. Поставка в регион блочно-модульных конструкций и комплектующих к ним главным образом велась железнодорожным транспортом. При возведении городков активно использовались материалы местных производителей. Это позволило сократить время работ и упростить логистические схемы. Кроме того, была благоустроена территория как внутри своих городков, так и прилегающая к ним местность.

В комплект поставки каждого блочно-модульного городка входит спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, кухня. Для личного состава оборудовались комнаты для просушки и чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, продуктовой склад, санитарные модули, и инженерное оборудование.