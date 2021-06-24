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Сос просит помощи: саперы РФ проводят сплошное разминирование поселка в Карабахе

Анна Берестовая
Валентин Гвоздев
05:01 24.06.2021
Российские саперы приступили к сплошному разминированию поселка Сос в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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Семья Осепян вернулась в родной поселок в Нагорном Карабахе еще в конце апреля, однако и два месяца спустя они боятся заходить в свой собственный огород. На фотографиях, которые показала «Звезде» Марина Осепян в своем телефоне, виден результат прямого попадания артиллерийского снаряда в веранду их дома.

«Осколки, скорее всего, попали вот сюда. Сейчас уже отремонтировали, окна поменяли. Скорее всего тут дыра была, небольшая. Осколок упал на это место», - объяснила местная жительница.

Работы у российских саперов Центра гуманитарного разминирования в Мартунинском районе пока хватает. Крик о помощи читается даже в названии поселка – Сос. Сегодня задача особенная: сплошное разминирование ведется вблизи единственной в поселке школы.

Местную школу и дороги к ней саперы очистили от взрывоопасных предметов еще в феврале, но сплошное разминирование тогда было решено перенести на лето, когда учащиеся уйдут на каникулы, чтобы не подвергать детей риску и стрессу. Двигаются саперы «уступом» - такой способ наиболее эффективен и безопасен при разминировании большой площади. Там, где миноискатель может ошибиться (например, рядом с забором или другой металлической конструкцией), работают специально обученные собаки.

«Работает он [пес] зигзагообразным образом. При обнаружении взрывчатого вещества падает командой лежать, ложится рядом с взрывоопасным веществом, потом я подхожу, ставлю флажок», - рассказал вожатый служебной собаки Сергей Никишин.

В основном результатом скрупулезных поисков наших саперов становятся уже безопасные осколки, но встречаются и действительно смертельные находки.

«Личный состав, который использует у себя технические средства поиска, экипирован в ОВР. Им попадаются более серьезные боеприпасы. Возможно, здесь были как противопехотные, так и остальные: артиллерийские и тому подобное. Самые коварные для нас - противопехотные», - указал командир группы разминирования Илья Столичный.

Все взрывоопасные предметы, найденные на этих склонах и во дворах, аккуратно складывают в специально отведенных местах, после чего их вывозят на полигон и уничтожают.

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