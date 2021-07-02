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Грохот и пламя: кадры уничтожения саперами РФ взрывоопасных предметов в Мартунинском районе Карабаха

Роман Захаров
05:40 02.07.2021
Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2157 гектара территории Нагорного Карабаха.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Инженерно-саперные подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов.

В настоящее время российские военнослужащие проводят работы по поиску взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов на территории населенных пунктов и на сельскохозяйственных полях в Мартунинском районе.

«Сегодня наша задача - это сплошная очистка местности от ВОП в населенных пунктах Мартунинского района. В день мы проходим более одного гектара земли и продолжаем наши работы», - сообщил военнослужащий группы гуманитарного разминирования Алексей Войтицев.

В ходе выполнения работ российские саперы обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы вывозят на специально оборудованный полигон Баллыджа для последующего уничтожения.

Помимо этого подразделение гуманитарного разминирования выезжает по заявкам администраций районов при обнаружении взрывоопасных предметов местными жителями.

Так, на пастбище для домашнего скота одним из местных жителей был обнаружен не извлекаемый взрывоопасный предмет. Российские саперы незамедлительно выехали на место, где после осмотра и классификации обнаруженного предмета было принято решение уничтожить его на месте.

«Сегодня поступила заявка об обнаружении на одном из пастбищ взрывоопасного предмета. Прибыв на место, идентифицировав этот предмет, было установлено что переносить, транспортировать данный ВОП запрещено, поэтому принято решение уничтожить данный ВОП на месте накладным зарядом», - сообщил представитель группы гуманитарного разминирования Сергей Харитонов.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2157 гектара территории, более 650 километров дорог, 1892 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 640 взрывоопасных предметов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и боевых действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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