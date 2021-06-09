Более 30 грузовиков за сутки: военная полиция РФ помогает доставке гумпомощи в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня и обеспечению безопасности передвижения автотранспорта в Нагорном Карабахе.

За последние сутки более 30 грузовиков доставили продовольствие и различные товары, а также стройматериалы для восстановления инфраструктуры в населенный пункт Шуша. По всему маршруту, который пролегает вдоль линии соприкосновения, российские военные полицейские обеспечивают безопасность для гражданских автомобилей.

Помимо выполнения задач по сопровождению гражданского транспорта и гуманитарных грузов, подразделения военной полиции российского миротворческого контингента регулярно привлекаются к обеспечению безопасности при проведении гуманитарных акций и патрулирования Лачинского коридора.