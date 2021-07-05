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Смерчи, паводки и селевые потоки: как Кубань и Крым переживают вторую волну мощного циклона

Виктория Косогляденко
Светлана Иванова
Ирина Сафонова
17:58 05.07.2021
В Крыму  и Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Стихия обрушилась на черноморское побережье: реки выходят из берегов и смывают все на своем пути. Туристические катера уносит в море. Разгул стихии уже привел к жертвам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Онучин, РИА Новости
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Обычно небесно-голубое море юга России обрело цвет грязи. Она ползет с суши, которую заливает дождями. Выходят из берегов реки и смывают все на своем пути. Ни о каком купании речи не идет, но некоторые туристы не слушают запретов, что приводит к жертвам.

Например, в поселке Витязево под Анапой ребенка, купающегося в море, стало уносить течением, ему на помощь бросились отец и его друг, а также очевидцы произошедшего. Родитель, его товарищ и ребенок не смогли справиться с течением и утонули в море.

Туристические катера и яхты уносит стихией: обломки судов находят на сочинских пляжах, куда каждый час прибивает мусор и пластик. В Адлере береговая линия завалена стволами и ветками, а в море в Цемесской бухте возникают смерчи.

Вода смывает все подряд с улиц черноморских городов. Вплавь пустились строительные вагончики и автомобили.

В Сочи затоплены пансионаты, прибрежные рестораны. Откачивают воду из больницы. На кадрах, сделанных с квадрокоптера, хорошо видно, что некоторые части города изолированы. Прогулочный катер сорвало с причала и унесло в море, жители затопленных районов города спасают свое имущество.

При этом власти Кубани поручили подготовиться к эвакуации населения из мест затопления в Сочи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился подготовить пункты временного размещения для эвакуированных с трехдневным запасом продовольствия.

На противоположном берегу Черного моря - в Крыму - жителей начали эвакуировать еще накануне. В поселке Куйбышево пять жилых домов вырвало с основанием и унесло течением. Хозяйку разрушенного дома нашли в двух километрах ниже по течению реки. Женщина не смогла выбраться и захлебнулась. Еще одного человека ищут спасатели.

Сейчас в Крыму опаснее всего находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших. В регионе прогнозируют вторую волну затяжных ливней, а при непрестанном дожде реки моментально наполняются и выходят из берегов, что и произошло в поселке Куйбышево, где бурным течением посносило строения вдоль реки Бельбек, повалило деревья и смыло автомобильный мост. Уровень воды в районе до сих пор остается критически высоким.

Власти Крыма из-за паводка вводят режим ЧС. Пока он действует только в Бахчисарайском районе. Но разрушительный циклон затронул и другие города полуострова. Повторно затопило Ялту. В Коктебеле смыло набережную, а в предгорном поселке Соколиное сошел селевой поток.

С начала лета полуостров трижды топило по-крупному. Сотни человек лишились имущества. На устранение последствий нынешних паводков брошены все силы. Спасатели, коммунальные службы и волонтеры разбирают завалы, откачивают воду и чистят русла. На самых сложных участках, где сходятся реки и транспортные магистрали, бригады дежурят круглосуточно.

За одним из таких мест, где самая полноводная река Крыма Бельбек проходит в опасной близости от трассы Таврида, власти следят особенно тщательно: чтобы передвижение по Крыму оставалось безопасным, необходимо избежать поднятия уровня воды.

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