Островное село: подтопленное Куйбышево в Крыму сняли с коптера

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До этого сообщалось об эвакуации около 50 жителей Куйбышево. Спасатели развернули оперативный штаб в Бахчисарайском районе, где большая вода пришла сразу в три населенных пункта.

Несколько дней назад Крым пережил настоящий потоп, вызванный аномальными ливнями. Из-за критического подъема уровня рек, власти полуострова были вынуждены объявить режим ЧС. Подтопленными оказались Ялта, Керчь и соседние поселки на востоке.