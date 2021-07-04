Островное село: подтопленное Куйбышево в Крыму сняли с коптера
Сейчас в Куйбышево работают спасатели и ремонтники, которые эвакуируют жителей и восстанавливают разрушенную инфраструктуру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Затопленный поселок Куйбышево сняли с коптера. На кадрах видны окруженные водой жилые дома. Стоящие на возвышенности строения оказались как будто на острове, тем кто расположился в низинах - повезло меньше. Размыты огороды и хозяйственные постройки, всюду строительный мусор и поваленные деревья.
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