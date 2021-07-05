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Шторм, ливень и смерч: Крым и Краснодарский край попали под удар стихии

Алексей Алексеев
09:10 05.07.2021
Спасательные службы эвакуировали из опасных мест 150 человек, однако в республике сохраняется штормовое предупреждение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Мане Наниджанян, Youtube
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На Крым и Краснодарский край обрушилась стихия: природа устроила микс из погодных явлений - шторм сносил шезлонги и валил деревья, мощный ливень шел стеной, видимость оказалась практически нулевой, а жители региона увидели три воронки смерча.

В Крыму также вышли из берегов три реки. Это произошло из-за сильных осадков. По словам главы Бахчисарайского района Людмилы Пучковой, это были реки Бельбек и Коккозка, а в Байдарской долине - Бага.

Соцсети, вместо привычных пляжных селфи, наполнились фото и видео с буйством стихии. Отдыхающие между Геленджиком и Кабардинкой делятся страшными кадрами - в Цемесской бухте сняли смерч.

Мощный шторм прошелся по всему черноморскому побережью. В Новороссийске из ливневок бьют фонтаны дождевой воды. Стихия застала отдыхающих даже прямо в море - несколько прогулочных яхт выбросило на берег, а перегруженные пляжи впервые за сезон опустели. В Сочи мощный смерч поднял в воздух шезлонги, после торнадо пляж был завален лежаками и зонтиками.

Не обошлось без жертв: в Крыму, только оправившемся от сильнейших потопов, в селе Куйбышево во время наводнения погибла женщина - ее буквально смыло мощным потоком. На месте работает республиканское МЧС.

По всему Крыму из-за обрывов линий электропередачи без света оставались более 10 тысяч человек. К этому моменту подача электроэнергии восстановлена. Спасатели эвакуировали из опасных мест 150 человек, однако в республике сохраняется штормовое предупреждение.

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