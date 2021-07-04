СМИ: сотню пациентов психоневрологического интерната в Крыму эвакуируют из-за подтопления

Сотню пациентов психоневрологического интерната в поселке Соколиное в Крыму эвакуируют в центр социального обслуживания из-за подтопления. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

«Подвал трехэтажного здания Соколинского психоневрологического интерната (343 пожилых пациента и 86 человек персонала), принято решение об эвакуации с первого этажа 100 пациентов в Белогорский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», - приводит агентство слова собеседника.

Заместитель министра труда и социальной политики Крыма Максим Теряев, в свою очередь, заявил, что в Белогорск из Соколиного были отправлены 28 пациентов и три сотрудника интерната.

«На первом этаже проживало порядка 80 пациентов, учитывая специфику их заболевания, эта поездка могла бы стать для них стрессом. Поэтому мы приняли решение: 28 человек со второго этажа - это ходячие пациенты - выехали в Белогорск в сопровождении трех сотрудников. На освободившиеся места мы с первого этажа подняли пациентов отделения "милосердия" (лежачие пациенты)"», - объяснил чиновник.

Теряев добавил, что само здание интерната не пострадало: сходящая с гор вода залила лишь территорию учреждения и подвал одного помещения. Решение об эвакуации, по его словам, приняли с целью освободить первый этаж строения на время циклона и возможных паводков. В настоящий момент в интернате дежурят сотрудники МЧС.

В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. Это связано с сильными дождями и вероятных сходом селевых потоков. Сегодня ливни прошли во многих районах региона, но наиболее сложная обстановка сейчас - в Бахчисарайском районе.