Около 10 тысяч человек остались без электричества после ливней в Крыму

Аномальные ливни в Крыму повлекли за собой масштабные перебои с электроэнергией. В настоящий момент отключенными остаются 9,5 тысяч абонентов, сообщил генеральный директор «Крымэнерго» Игорь Коринь.

«По сообщению синоптиков, сегодня и завтра в Крыму ожидаются сложные погодные условия. Зафиксировано 15 отключений, из них пять в Симферопольском районе, четыре - в Бахчисарае, три - в Ленинском районе. На данный момент у нас остаются обесточенными 9,5 тысяч абонентов», - сказал Коринь в беседе с ТАСС.

На восстановление электроснабжения брошены все силы, уточнил он. Сейчас на аварийных участках работают 20 ремонтных бригад и 27 единиц специальной техники.

«Время восстановления зависит от погодных условий», - добавил глава «Крымэнерго».

Из-за возобновившихся дождей в Крыму, резко поднялся уровень воды в реках. Ряд населенных пунктов подтопило. Жителей поселка Куйбышево пришлось эвакуировать.