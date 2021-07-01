Предъявите сертификат: кто и как контролирует исполнение антиковидных ограничений на Кубани

Новые требования посещения Краснодарского края, вступившие в силу сегодня, моментально отразились на ценах - и на жилье, и на авиабилеты. С сегодняшнего проживать в гостиницах можно сделать только с отрицательным ПЦР-тестом. Причем, потребует его даже от детей. Документ действует только 72 часа, а если делать анализ в частной клинике - то это еще и дополнительные траты. Избежать хлопот с тестом можно, если предъявить сертификат о вакцинации. Это безоговорочный пропуск в отели и санатории.

Семья Апариных из Ростова-на-Дону год копила на путевку в Сочи. Четверо детей, кормилец один - папа. Сейчас, чтобы сделать тесты на всю семью им нужно больше 10 тысяч рублей. Таких денег - нет.

«Ну вот, скорее всего, если не получится, а скорее всего не получится, все, что могло потратится уже потратилось, надо будет частным образом ехать или возвращать путевку. Все это решается через суд, подается жалоба, поэтому надо будет переживать, нервничать, опять отдых превращается в суету», - сетует Яна Апарина.

Отдыхающие из разных городов России жалуются и на очереди - на ПЦР-тест, порой трудно записаться, а быстрый результат обещают не везде - при этом, действителен документ всего трое суток.

«Несмотря на то, что его трудно было взять в Москве, я, учитывая обстановку, озаботилась заранее и за три недели записалась к врачу, получила ПЦР - он на телефоне, как сообщение», - рассказала туристка Виталина Кущенко.

Тест можно сделать и в самом аэропорту Сочи. Но если результат будет сомнительный - в отель могут не заселить. Еще несколько дней назад санатории могли похвастаться полной загрузкой, а сегодня показатель упал до 80 процентов. И тем не менее, туристы едут - работа есть.

«Вспоминая прошлый год, когда мы ходили по пустому санаторию и не было гостей, мы плакали. Сейчас это счастье, что ПЦР-тест можно сдать, вакцину можно поставить. Это все делается, чтобы сохранить наш народ, здоровье наших детей», - уверена генеральный директор санатория Елена Бойко.

С первого июля во все, официально зарегистрированные объекты размещения Краснодарского края, а это гостевые дома, санатории, отели и даже кемпинги - можно заселиться только со справкой о вакцинации или с ПЦР-тестом. Частные дома, квартиры, апартаменты - вне зоны действия ограничений. Происходящее сейчас на рынке аренды жилья можно сравнить с конными скачками. Еще вчера отели среднего сегмента стоимостью четыре тысячи рублей в сутки - были фаворитами. Сегодня, 1 июля, спрос на такой вариант - резко упал.

На первый план вырываются апартаменты и квартиры. И ставки на них растут - студии стоили около 5,5 тысяч рублей еще вчера, а сегодня цена около 9 тысяч рублей.

«Количество звонков зашкаливает, телефон раскален просто в течение дня, лично со мной вообще невозможно пообщаться, я как робот, постоянно на звонкам. По 50 звонков от клиентов. Если говорить об Имеретинке, то там район забит процентов на 95», - уверяет доверительный управляющий по недвижимости в Сочи Евгения Губанова.

На фоне ограничительных мер снизились и цены на билеты - на 20 процентов на поезда, на 10 на самолет, но даже это не спасает. Представители туриндустрии заявили об аннуляции от 10 до 30 процентов броней на проживание в отелях и санаториях. И это на июль. А в августе, когда заселиться в отель можно будет только вакцинированным - прогнозы и вовсе неутешительные.

«Если на август месяц оставят только прививку, а для детей ПЦР-тест, то есть не будет выбора или то, или, то - мы ожидаем до 80 процентов аннуляции туров», - предупредила генеральный директор туристического агентства Юлия Высоканова.

После таких заявлений власти пошли на послабления. Пропуском в здравницы и отели может стать еще и сертификат о перенесенном заболевании, но со дня выздоровления не должно пройти больше шести месяцев. Туроператоры считают, что для сохранения потока отдыхающих этого недостаточно.

«Да, безусловно, проблема есть, она требует решения и Российский Союз туриндустрии направил официальное письмо на имя губернатора, где Андрей Владимирович Игнатьев, президент РСТ, делает конкретные предложения, в частности, возможность пускать и заселять отдыхающих по ПЦР-тестам. Мы считаем это логичным и разумным», - сказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Чистые от коронавируса санатории, отели и гостевые дома, а в ближайшее время в Сочи появится и первый бесковидный пляж - это пилотный проект, который должен показать, насколько заинтересованы отдыхающие в своей безопасности.

«Туда люди также могут заходить с теми документами, которые при заселении: ПЦР-тест отрицательный и уведомление, что человек переболел не более шести месяцев назад. Это будет пилотный проект. Естественно, остальные пляжи остальные свободными для посещения людей», - успокоила заместитель главы Сочи Инна Петухова.

В каждом районе будут действовать инспекторы, в их составе сотрудники полиции и Роспотребнадзора. В случае обнаружения фальшивых справок или их отсутствия, руководству объекта грозит штраф или приостановление деятельности. Однако пока таких мониторинговых групп в большом Сочи всего четыре, а объектов размещения - 3,5 тысячи. Насколько качественным будет контроль и возможен ли он вообще - этот вопрос пока открыт.