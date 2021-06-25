Продажи туров в Краснодарский край рухнули за сутки

Продажи туров в Краснодарский край с заездами на июль за сутки упали на 30%, на август — на 80%. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Мы примерно так и прогнозировали, но не думали, что июль потеряет так много. Предварительно оценивали, что на июль продажи упадут на 15% максимум, но никак не на 30%», - приводит РИА Новости слова Ломидзе.

Ранее Ростуризм попросил власти Краснодарского края пускать туристов с отрицательным ПЦР-тестом и после первого августа. Накануне губернатор региона заявил, что через месяц разместиться в гостиницах, отелях, пансионатах и санаториях можно будет только тем, кто предоставит сертификат о вакцинации. Кроме того, отели, где выявят очаги заражения, планируют трансформировать в обсерваторы. На фоне этих решений туристы массово отменяют поездки.

«Большое количество аннуляций получили сегодня - запросов на аннуляции от туристов. По нашей оценке, это примерно треть потока будет. Объем продаж снизится на 50-70%, и курорт может серьезно не досчитаться туристов. То есть некоторые туроператоры сегодня говорили, что все, считай, сезон закончился», - предупреждала ранее Ломидзе.

А в Российском союзе туриндустрии рассказали, возможно ли будет вернуть полную стоимость купленного тура в случае отказа от поездки.

«Чем ближе к дате поездки аннуляция идет, тем выше штраф. Это, собственно, записано во всех договорах при покупке тура, поэтому, например, если сейчас туристы начнут аннулировать на август, они получат полную стоимость, а если у них поездка близко, то может быть все, что угодно, может быть и 100-процентный штраф», - пояснила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Следить за ограничениями в регионах можно на портале Ростуризма. Там собраны данные обо всех действующих мерах.