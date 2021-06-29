СМИ: число авиарейсов на российский юг может сократиться вдвое

Половина рейсов на курорты Краснодарского края могут быть отменены в ближайшее время. Причина - невозможность соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличия сертификатов о вакцинации от COVID-19 у пилотов и бортпроводников.

«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний», - рассказал ТАСС близкий к одной из авиакомпаний источник.

Региональные отели ранее сообщили, что не смогут принимать кабинные экипажи в командировках, если бортпроводники и пилоты не предоставят сертификаты, подтверждающие вакцинацию.

Отмечается, что авиакомпании физически не успеют привести в порядок документы летного состава и сейчас изучают возможность сокращения числа рейсов на российский юг.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы области посетителям потребуется предоставить документ о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Также он отметил, что с августа меры буду ужесточены - будут приниматься только гости, имеющие сертификат о вакцинации - за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.