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Новый порядок: что изменилось в отдыхе на Кубани с 1 июля

Анна Касаткина
07:10 01.07.2021
В отели Краснодарского края разрешили заселяться со справкой о перенесенном коронавирусе.
Новый порядок: что изменилось в отдыхе на Кубани с 1 июля
© Фото: pixabay
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На курортах Краснодарского края изменился порядок заселения в отели и гостиницы. Новые правила обозначены в постановлении губернатора региона Вениамина Кондратьева.

С 1 июля при заселении туристам нужно предоставить сертификат о вакцинации против коронавируса в электронном или бумажном виде, либо отрицательный ПЦР-тест сроком давности не более трех предшествующих дней, либо медицинский документ или сертификат с из личного кабинета на госуслугах о перенесенном заболевании, если с выздоровления прошло не более полугода.

Граждане Белоруссии, Армении и Киргизии, въезжающие в Краснодарский край, должны будут также предоставить отрицательный ПЦР-тест в приложении «Путешествуй без COVID-19», сделанный максимум за три дня до заселения в отель.

С 1 августа заселяться в гостиницы смогут только переболевшие и вакцинированные, либо имеющие медотвод от вакцинации при наличии отрицательного ПЦР-теста. Уточняется, что новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно.

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