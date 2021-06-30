Власти Кубани изменили правила въезда для туристов

Власти Краснодарского края изменили правила въезда на курорты после первого августа. На минувшей неделе глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что будет принимать только вакцинированных гостей.

В новой редакции правил говорится о том, что отели получат право заселять не только привитых, но и переболевших COVID-19 туристов. При этом, ограничения не будут распространяться на постояльцев младше шести лет включительно.

Ранее российские авиакомпании допустили сокращение рейсов на Кубань вдвое из-за решения властей Краснодарского края. Причина - невозможность соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличия сертификатов о вакцинации от COVID-19 у пилотов и бортпроводников.

Отмечается, что авиакомпании физически не успеют привести в порядок документы летного состава и сейчас изучают возможность сокращения числа рейсов на российский юг.