Путь диалога и повестка дня: интервью Марии Захаровой на полях ПМЭФ-2021

Большая политика и актуальные вопросы мировой повестки дня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопросы корреспондента «Звезды» на полях ПМЭФ-2021. Представитель внешнеполитического ведомства коснулась самых острых моментов, одним из которых стало внезапное обострение отношений Москвы и Праги.

Практически каждый день делаются какие-то абсурдные, а иногда и на грани фола заявления различных представителей политического истеблишмента, правительства и государства в целом. Началось это все с этого самого, придуманного Прагой скандала в отношении якобы причастности России к взрывам, которые произошли много лет назад. Видимо чешские власти не вели расследование, что-то им мешало проводить нормальное расследование, а потом решили все списать на Петрова и Баширова. Это уже проверенный инструмент. Ну и началось. Кто во что горазд. Министерство юстиции Чехии говорит одно, министерство иностранных дел говорит другое, президент говорит третье. Все друг друга опровергают по кругу и по очереди требуют отставки то одних сил, то других. Это дело внутреннее, возможно им так нравится, они должны сами разбираться. Но учитывая, что они привязали всю эту историю к нашей стране, возникают вопросы и поэтому мы вынуждены на это отвечать.

Но тут произошло еще более парадоксальное событие. Вице-премьер чешского правительства несколько дней назад, в ходе одного из телевизионных интервью сказал, что действительно, они провели спецоперацию вместе со спецслужбами Чехии по ликвидации неких своих агентов на территории нашей страны, чтобы их не включили в список на высылку, а они бы просто исчезли. То есть, я не помню слова, надо посмотреть более правильный перевод, но было нужно, чтобы они исчезли. Вообще хочется спросить, все ли нормально с теми людьми, кто делал такие заявления. Но раз они сделаны и сделаны вице-премьером чешского правительства, у нас возник ряд вопросов. Сколько вообще представителей спецслужб Чехии работало и может быть продолжает работать на территории нашей страны, кадровые это сотрудники или завербованные, гражданство какой страны они имеют, как они были ликвидированы, как они исчезали? Поэтому мы понимаем, что у людей проблемы, желаем им с ними разобраться и хочется пожелать им, чтобы они прилично выглядели и перестали делать столь абсурдные и дикие заявления.

Российская вакцина «Спутник V» до сих пор не зарегистрирована в Европе. При этом, американские лекарственные препараты не имеют подобных проблем. Насколько это политизированная история?

Как только первая страна в мире изобрела вакцину, а это была Российская Федерация, она моментально поделилась своими наработками с международным сообществом. Во-первых, она заявила об этом, во-вторых, она сказала, что открыта для взаимодействия по целому ряду направлений и производства, все что угодно. Это важнейшее событие, если говорить об идеологии международных отношений. В критический для всего мира момент, мы получили вакцину, как волшебную палочку. Мы не стали ничего монополизировать, не начали проводить вакцинные войны, которыми злоупотребляют и которые взяли на вооружение наши западные партнеры. Мы заявили об открытости к сотрудничеству и начали его реализовывать с теми странами, которые исходят из своих национальных интересов, а не танцуют под чужую музыку.

Многие страны, к сожалению, утратили суверенитет в принятии судьбоносных для своих стран решений. Это видно на примере целого ряда европейских стран, где граждане, организации и даже правительственные структуры выразили желание закупить, либо изучить, либо начать производить нашу вакцину. И тут же были заблокированы попытки принять подобные решения. Все это характеризует наших западных партнеров с соответствующей стороны. Это просто лишило их аргументации о лидирующей роли в международных делах или вообще в какой-то цивилизационной миссии. Миссионеры и лидеры так себя не ведут, вот и все. Мы открыты, мы ведем переговоры, вы знаете, что российская вакцина продается и производится за рубежом. Самое главное, она еще и поставляется в качестве благотворительных жестов тем странам, в те регионы, где она критически необходима.

Если говорить про развитие ситуации с трубопроводом «Северный поток-2», то насколько беспрецедентными можно назвать попытки американской стороны повлиять на реализацию этого проекта?

Я помню, как Кондолиза Райс, бывший госсекретарь США, в свое время учила и нас и мир тому, что нельзя использовать политические методы в экономической сфере. Делались заявления, нас постоянно чему-то учили, приводили в пример нашу страну, как якобы действующую не по правилам. Сегодня мы видим, как Вашингтон использует политику недобросовестной конкуренции, потому что конкурентоспособные американцы не могут ничего предложить. Они просто тормозят, просто блокируют чисто коммерческий проект.

Риторика со стороны Вашингтона постоянно ужесточается. Раньше мы были «партнеры», «коллеги», сейчас чаще употребляется определение «враги». Насколько администрация Джо Байдена заигралась в этом вопросе?

Их претензии в связи с реализацией политического решения о формировании списка недружественных стран непонятны. Сперва это вызвало у них оторопь, а потом возмущение. Об этом нам говорили представители США. На это мы им отвечаем, чтобы они заглянули к себе в документы и посмотрели, как они много лет называют нашу страну. Это и практические действия по высылке дипломатов, отъем собственности, безобразное поведение в плане оформления и выдачи виз и многие другие акции. Это кампания по сдерживанию нашей страны. Поэтому нет у них никаких шансов для предъявления претензий в этой сфере, потому что эту историю начали они. Мы долго терпели, но всему приходит конец. Соответственно, научились отвечать.