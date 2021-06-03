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Захарова оценила попытки США помешать реализации «Северного потока - 2»

Павел Кутаренко
Анна Назайкина
13:36 03.06.2021
Вашингтон тормозит, блокирует подобные чисто коммерческие проекты, заявила дипломат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе со «Звездой» оценила попытки влияния Соединенных Штатов на то, чтобы проект «Северный поток - 2» не был реализован.

«Я помню, как Кондолиза Райс, бывший госсекретарь США, в свое время учила и нас, и мир тому, что нельзя использовать политические методы в экономической сфере. Делались заявления, нас постоянно чему-то учили, приводили в пример нашу страну как якобы действующую не по правилам. Мы видим, как Вашингтон использует политику недобросовестной конкуренции. Хотя это не имеет ничего общего с конкуренцией, потому что ничего конкурентоспособного американцы не могут предложить. Они просто тормозят, просто блокируют подобные чисто коммерческие проекты», - сказала дипломат.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2 468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако Штаты выступали против строительства данного трубопровода, который был завершен более чем на 95%, и вводили санкции. Завершение строительства пришлось отложить. Впоследствии американский лидер Джо Байден признал, что линия санкций против «Северного потока - 2» в данный момент является контрпродуктивной, так как проект близится к завершению.

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