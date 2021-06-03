Захарова уличила Запад в ведении «вакцинных войн»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках Петербургского экономического форума рассказала «Звезде» о ситуации с регистрацией ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Россия была первой страной, которая изобрела вакцину от COVID-19, и сразу же поделилась своим наработками с международным сообществом, а также открыта к диалогу по данному направлениям, напомнила она.

«В критический для всего мира момент, имея на руках вакцину, как путь выхода из сложившейся ситуации, мы не стали ничего монополизировать и уж тем более не объявили и не стали проводить какие-то “вакцинные войны”, которыми злоупотребляют и которые взяли на вооружение наши западные партнеры», ­- подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Россия объявила о том, что открыта к сотрудничеству по вопросу «Спутника V», и начала реализовывать этот проект с теми странами, которые, в свою очередь, «исходят из национальных интересов, а не танцуют под какую-то чужую музыку».

«Многие страны утратили суверенитет даже в принятии таких решений. Не только международных, но и даже тех решений, которые являются судьбоносными для их страны», - подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что российская вакцина «Спутник V» продается и производится за рубежом. И что самое главное - она поставляется в «качестве благотворительных жестов» тем странам, где она критически необходима, резюмировала Мария Захарова.