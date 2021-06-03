Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире ПМЭФ-2021 ТЕГИ

Захарова уличила Запад в ведении «вакцинных войн»

Павел Кутаренко
Олеся Степакова
14:10 03.06.2021
По ее словам, Россия была первой страной, которая изобрела вакцину от COVID-19, и сразу же поделилась своим наработками с международным сообществом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках Петербургского экономического форума рассказала «Звезде» о ситуации с регистрацией ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Россия была первой страной, которая изобрела вакцину от COVID-19, и сразу же поделилась своим наработками с международным сообществом, а также открыта к диалогу по данному направлениям, напомнила она.

«В критический для всего мира момент, имея на руках вакцину, как путь выхода из сложившейся ситуации, мы не стали ничего монополизировать и уж тем более не объявили и не стали проводить какие-то “вакцинные войны”, которыми злоупотребляют и которые взяли на вооружение наши западные партнеры», ­- подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Россия объявила о том, что открыта к сотрудничеству по вопросу «Спутника V», и начала реализовывать этот проект с теми странами, которые, в свою очередь, «исходят из национальных интересов, а не танцуют под какую-то чужую музыку».

«Многие страны утратили суверенитет даже в принятии таких решений. Не только международных, но и даже тех решений, которые являются судьбоносными для их страны», - подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что российская вакцина «Спутник V» продается и производится за рубежом. И что самое главное - она поставляется в «качестве благотворительных жестов» тем странам, где она критически необходима, резюмировала Мария Захарова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:12 Армия
Видео
В Москве впервые наградили лучших участников Парада Победы на Красной площади
14:46 В стране и мире
Видео
Взрывы во Врбетице и чешские агенты в России: Захарова подробно рассказала о скандале между Москвой и Прагой
13:50 В стране и мире
Видео
Песков назвал чудовищной ситуацию с кражей у ветерана, сидевшего вместе с Путиным на Параде Победы
13:53 Армия
Организаторы АрМИ-2021 обсудили порядок проведения соревнований
11:48 Спорт
Видео
Фетисов рассказал, от чего будет зависеть победа россиян в игре с Канадой на ЧМ по хоккею
Популярное
Видео
Несмешной розыгрыш: как мошенники научились обманывать банкоматы
Видео
Диетолог рассказал о бесполезности бездрожжевого хлеба для сидящих на диете
Видео
«Скинул деньги с балкона»: сидевший с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники
Видео
Спасенный во льдах: экипаж ледокола «Александр Санников» нашел пропавшего на Ямале пса
СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому
Видео
Быстрее, тише и эффективнее: новейшая атомная подлодка «Казань» прибыла для несения службы в Северном флоте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.