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Захарова прокомментировала включение США в список недружественных государств

Алексей Курильченко
19:53 14.05.2021
В МИД РФ прокомментировали запрет на найм россиян в посольства США.
Захарова прокомментировала включение США в список недружественных государств
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заперт на найм граждан России в посольства США. По ее словам, данная мера была принята в ответ на враждебные действия Штатов в отношении России.

«Руководством России было принято решение об ограничении, включая полный запрет, найма граждан Российской Федерации и третьих стран посольствами и консульскими учреждениями недружественных государств. Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», - говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве призвали США до 1 августа привести состав персонала своих представительств в соответствие с требованиями.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств. На данный момент в списке значатся две страны - США и Чехия. В документе, опубликованном на сайте правовой информации, указывается, что Чехия может нанимать в свои диппредставительсва не более 19 россиян, а США не имеют права на это вовсе.

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