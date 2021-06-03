В стране и мире ПМЭФ-2021 Взрывы во Врбетице и чешские агенты в России: Захарова подробно рассказала о скандале между Москвой и Прагой Иван Линдеманн По словам официального представителя МИД РФ, у Чехии серьезные внутриполитические проблемы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Власти Чехии выступают с абсурдными заявлениями, поскольку их страна переживает какие-то очень серьезные внутренние и политические проблемы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Началось это все с этого самого придуманного Прагой скандала в отношении якобы вовлеченности России во взрывы, которые произошли много лет назад. Расследование, видимо, не вели, я так понимаю, чешские власти. Что-то им мешало проводить нормальное расследование, а потом, видимо, решили вот так вот все списать на Петрова и Боширова. Это такой инструмент проверенный. Ну и началось. Министерство юстиции Чехии говорит одно, министерство иностранных дел говорит другое, президент говорит третье. Все друг друга опровергают по кругу и по очереди требуют отставки то одних сил, то других сил. Возможно, им так нравится. Они должны сами разбираться. Но, учитывая, что они привязали всю эту историю к нашей стране, возникают у вас вопросы, и поэтому мы вынуждены на это отвечать», - сказала дипломат корреспонденту телеканала «Звезда» на ПМЭФ-2021. Также она напомнила о еще одном более парадоксальном событии. Как отметила Захарова, вице-премьер чешского правительства в конце мая в ходе одного из телевизионных интервью сказал, что они провели спецоперацию вместе со спецслужбами Чехии по ликвидации неких своих агентов на территории России, чтобы их не включили в список на высылку, а они бы просто исчезли. «Спецоперация была проведена чешскими властями, чтобы эти агенты исчезли. Но вообще хочется спросить, все ли нормально с теми людьми, кто делал такие заявления. Но раз они сделаны и сделаны, простите, еще раз хотела подчеркнуть, вице-премьером чешского правительства, у нас возник ряд вопросов: сколько вообще в принципе представителей спецслужб Чехии работало и, может быть, продолжает работать на территории нашей страны, гражданство они имеют, как они были ликвидированы, как они исчезали путем ликвидации, они исчезли или просто их вывезли, если вывезли, то куда вывезли», - спросила официальный представитель МИД РФ. Напомним, что отношения России и Чехии ухудшились в апреле 2021 года. Это произошло после того, как власти республики заявили о том, что Москва якобы причастна ко взрывам на складах боеприпасов во Вребтице в 2014 году. После скандала последовала высылка дипломатов с обеих сторон. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика