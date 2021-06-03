Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире ПМЭФ-2021 ТЕГИ

Взрывы во Врбетице и чешские агенты в России: Захарова подробно рассказала о скандале между Москвой и Прагой

Иван Линдеманн
14:46 03.06.2021
По словам официального представителя МИД РФ, у Чехии серьезные внутриполитические проблемы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Власти Чехии выступают с абсурдными заявлениями, поскольку их страна переживает какие-то очень серьезные внутренние и политические проблемы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Началось это все с этого самого придуманного Прагой скандала в отношении якобы вовлеченности России во взрывы, которые произошли много лет назад. Расследование, видимо, не вели, я так понимаю, чешские власти. Что-то им мешало проводить нормальное расследование, а потом, видимо, решили вот так вот все списать на Петрова и Боширова. Это такой инструмент проверенный. Ну и началось. Министерство юстиции Чехии говорит одно, министерство иностранных дел говорит другое, президент говорит третье. Все друг друга опровергают по кругу и по очереди требуют отставки то одних сил, то других сил. Возможно, им так нравится. Они должны сами разбираться. Но, учитывая, что они привязали всю эту историю к нашей стране, возникают у вас вопросы, и поэтому мы вынуждены на это отвечать», - сказала дипломат корреспонденту телеканала «Звезда» на ПМЭФ-2021.

Также она напомнила о еще одном более парадоксальном событии. Как отметила Захарова, вице-премьер чешского правительства в конце мая в ходе одного из телевизионных интервью сказал, что они провели спецоперацию вместе со спецслужбами Чехии по ликвидации неких своих агентов на территории России, чтобы их не включили в список на высылку, а они бы просто исчезли.

«Спецоперация была проведена чешскими властями, чтобы эти агенты исчезли. Но вообще хочется спросить, все ли нормально с теми людьми, кто делал такие заявления. Но раз они сделаны и сделаны, простите, еще раз хотела подчеркнуть, вице-премьером чешского правительства, у нас возник ряд вопросов: сколько вообще в принципе представителей спецслужб Чехии работало и, может быть, продолжает работать на территории нашей страны, гражданство они имеют, как они были ликвидированы, как они исчезали путем ликвидации, они исчезли или просто их вывезли, если вывезли, то куда вывезли», - спросила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, что отношения России и Чехии ухудшились в апреле 2021 года. Это произошло после того, как власти республики заявили о том, что Москва якобы причастна ко взрывам на складах боеприпасов во Вребтице в 2014 году. После скандала последовала высылка дипломатов с обеих сторон.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:12 Армия
Видео
В Москве впервые наградили лучших участников Парада Победы на Красной площади
14:46 В стране и мире
Видео
Взрывы во Врбетице и чешские агенты в России: Захарова подробно рассказала о скандале между Москвой и Прагой
13:50 В стране и мире
Видео
Песков назвал чудовищной ситуацию с кражей у ветерана, сидевшего вместе с Путиным на Параде Победы
13:53 Армия
Организаторы АрМИ-2021 обсудили порядок проведения соревнований
11:48 Спорт
Видео
Фетисов рассказал, от чего будет зависеть победа россиян в игре с Канадой на ЧМ по хоккею
Популярное
Видео
Несмешной розыгрыш: как мошенники научились обманывать банкоматы
Видео
Диетолог рассказал о бесполезности бездрожжевого хлеба для сидящих на диете
Видео
«Скинул деньги с балкона»: сидевший с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники
Видео
Спасенный во льдах: экипаж ледокола «Александр Санников» нашел пропавшего на Ямале пса
СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому
Видео
Быстрее, тише и эффективнее: новейшая атомная подлодка «Казань» прибыла для несения службы в Северном флоте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.