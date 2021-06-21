Путин встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги их работы за пять лет

Российский лидер Владимир Путин встретится с членами Государственной Думы седьмого созыва для подведения итогов деятельности депутатов за пятилетний срок. Мероприятие состоится в Кремле 21 июня.

Соответствующую информацию предоставляет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Также в рамках встречи выступит председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Для участия в предстоящем мероприятии все участвующие сдали по три теста ПЦР.

В связи с окончанием действующего созыва депутатского корпуса российской Думы президент страны официально назначил дату выборов нового состава законодательного органа. Голосование пройдет в три дня и завершится 19 сентября. Такая мера были принята в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Ранее Владимир Путин на съезде «Единой России» предложил кандидатуры, которые, по его мнению, должны оказаться в лидерах избирательного списка политической партии. Глава государства подчеркнул, что в первую пятерку должны войти как «тяжеловесы», так и новые лица. В их числе оказались министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.