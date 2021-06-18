Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней

Голосование на выборах в Госдуму будет длиться три дня - с 17 по 19 сентября. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее мнению, в условиях пандемии COVID-19 такой вариант является оптимальным.

«С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, что голосование на выборах в Государственную думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней», - цитирует Памфилову Telegram-канал ЦИК.

Кроме того, она уточнила, что в этом году придомовое голосование на выборах организовывать не будут.

«Так полюбившееся многими голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосование на пеньках", оно достойно выполнило свою функцию, свою роль, когда это было целесообразно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, и мы его не будем применять», - сказала она.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов депутатов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года.