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Путин подписал указ о дате выборов в Госдуму

Олеся Степакова
22:33 17.06.2021
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Путин подписал указ о дате выборов в Госдуму
© Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов депутатов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года.

«В соответствии с частью 2 статьи 5 федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации" постановляю: назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов Российской Федерации и 39 региональных парламентов.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Отмечается, что вышеуказанные лица не смогут участвовать в выборах временно: если речь идет о руководителях организаций, то в течение пяти лет, если речь идет о рядовых участниках и тех, кто оказывал им финансовую или иную помощь, то в течение трех лет с момента признания объединения экстремистским.

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