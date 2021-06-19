Эксперты и политические тяжеловесы: чем примечательны названные Путиным кандидаты на выборах в Госдуму

«Единую Россию» называют партией власти. И в зале заседаний, действительно, представители каждой ее ветви: премьер, губернаторы, депутаты Госдумы, министры. Именно поэтому, обращаясь к делегатам, Владимир Путин, обращается к власти в целом.

«Стратегические цели, планы, как вы знаете, были обозначены в указах, конкретизированы в Послании Президента Федеральному Собранию. Отмечу, что в их реализации принимают участие все парламентские партии – я не могу об это не сказать – все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки – наше важнейшее достояние. Но, безусловно, именно “Единой России” как партии большинства принадлежит здесь ключевая роль. А брать на себя ответственность, вести за собой, быть в авангарде – значит работать больше и лучше, чем другие», – отметил президент.

Работа партии и власти – это не доклады об успехах, а внимание к проблемам, подчеркнул Путин. Речь о борьбе с бедность, безработице, ЖКХ, нехватке хороших дорог. Чиновники должны слышать людей, уметь действовать по ситуации, обеспечивать быструю обратную связь.

«К партии власти неизбежно липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей, случайные по сути своей, и порой нечистоплотные на руку – как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало. Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски, что называется, обрасти какой-то казенной коркой, застыть в своем развитии. Но хотел бы еще раз напомнить: нужно помнить это и понимать. Ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь – значит, остановиться, а остановиться, значит, проиграть», – подчеркнул Владимир Путин.

Пандемия, санкции и мировой экономический кризис – все это, конечно, ударило по кошелькам жителей нашей страны. Поэтому главные задачи сейчас – повысить уровень их жизни, поддержать малообеспеченных, помочь семьям с детьми. Это льготные кредиты на ипотеку, дополнительные выплаты на детей до восьми лет, а еще – строительство новых и капитальный ремонт старых школ. Заниматься нужно не только образованием, но и медициной. В сентябре у «Единой России» главные выборы – в Государственную Думу. Их успех во многом зависит о лидеров партийных списков. Владимир Путин предложил свою пятерку. Прежде всего это политические тяжеловесы, имеющие влияние на основные направления в жизни государства, среди которых Сергей Шойгу.

Еще один авторитетнейший тяжеловес, предложенный в список, – глава МИД РФ Сергей Ларов. В списке президента и новые на политической арене лица: главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко – один из главных героев борьбы с коронавирусом, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева. Министр обороны, названный в этом списке первым, поблагодарил Путина за доверие. Вспоминает, как создавалась партия, ведь Шойгу стоял у ее истоков. А еще – какого уровня проблемы приходилось решать 20 лет назад, когда речь шла еще не о развитии – о выживании.

Конкуренция внутри «Единой России» очень высока. На 400 мест в списке претендовали шесть тысяч кандидатов. И сейчас, когда эти списки готовы, начинается работа с избирателями.