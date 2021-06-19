«Очень неожиданный список»: политолог оценил кандидатов Путина от ЕР на выборах в Госдуму

Предложение президента РФ Владимира Путина по федеральному списку «Единой России» стало полной неожиданностью для политологов. Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказал политолог Марат Баширов. По мнению эксперта, в этой инициативе содержится абсолютно однозначный сигнал.

«Это очень неожиданный список. Мы, честно говоря, как эксперты ожидали другого, но президент, как всегда, чувствует настрой времени, и поэтому, эта пятерка – это люди президента. Это люди, которые входят в его команду и, соответственно, это четкий сигнал о том, что "Единая Россия" – это партия президента Путина. Это самый главный вывод, который мы должны сделать», – подчеркнул Баширов.

Путин, выступая съезде «Единой России» в субботу, 19 июня, предложил кандидатуры, которые, по его мнению, следует включить в пятерку лидеров избирательного списка партии.

По словам главы государства, возглавить список должны министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева.

Путин отметил, что в списке должны быть как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые.