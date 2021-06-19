Торжества высокого уровня: заместители министра обороны РФ поздравили выпускников российских военных вузов

Сегодня - знаменательный день у выпускников военных вузов. Десять тысяч курсантов из 35 военно-учебных заведений Минобороны в субботу, 19 июня, получили лейтенантские погоны. Причем каждый пятый завершил обучение с отличием и золотой медалью.

В Петербурге на Соборной площади Петропавловской крепости выпускников Военного института физкультуры - одного из старейших военных ВУЗов страны - напутствовал статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков. Дипломы и нагрудные знаки из его рук получили больше 100 лейтенантов, в их числе мастера спорта, призеры чемпионатов мира.

«Вы, товарищи лейтенанты, должны помнить, что настоящий офицер обязан не просто добросовестно выполнять свой долг - он должен любить армию, быть внимательным и благородным по отношению к своим подчиненным, считать службу в Вооруженных Силах делом всей своей жизни. С честью и достоинством несите высокое звание офицера российской армии, дорожите своей принадлежностью к офицерскому корпусу», - напутствовал выпускников Панков.

Заместитель министра обороны РФ, генерал армии, Герой России Дмитрий Булгаков принял участие в торжественной церемонии выпуска офицеров Вольского филиала Военной академии МТО им. генерала армии А.В. Хрулева.

В Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева в торжественной обстановке более 300 российских, а также 46 офицеров десяти иностранных армий получили дипломы и аттестаты об окончании обучения одного из самых престижных российских военных вузов.

Дмитрий Булгаков лично поздравил и вручил дипломы, медали и нагрудные знаки шеренге особо отличившихся военнослужащих. В 2021 году 47 выпускников филиала Военной академии завершили учебу с отличием, а лейтенант Машковцев за блестящие результаты удостоен золотой медали.

«Сегодня для всех, кто стоит в строю в первом офицерском мундире - по-настоящему счастливый день! Выпуск из родного вуза - это на всю жизнь запоминающееся событие! Здесь вы получили достойное современное образование, расширили свою эрудицию и профессиональный кругозор, стали сильными физически, а главное - духовно. Сегодня наша армия - гордость России! Она сильна современной техникой и вооружением, она мобильна и хорошо оснащена. И все это мы можем иметь только при наличии профессиональных, образованных военных кадров. А вы - это достойная их когорта! Вас ждут в войсках, и мы верим в каждого из вас!», - сказал во время торжественного выступления Булгаков.

Заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов вручил дипломы выпускникам-отличникам Военного университета Минобороны.

В 2021 году в строю выпускников университета стояли около 700 молодых лейтенантов, 19 из которых Картаполов наградил медалями «За отличное окончание военного вуза» и вручил дипломы.

«Впереди у вас, товарищи выпускники, интересная, полная творчества и инициативы офицерская служба. В служении Родине легкой дороги не бывает. Идите по ней твердо, уверенно, с сознанием своего высокого призвания - быть творцами духовного потенциала армии и флота», - обратился к выпускникам Картаполов.

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в субботу прошла церемония выпуска более 240 офицеров. В мероприятии приняли участие первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В этом году академия выпустила более 240 офицеров. За высокие показатели в учебе более 50 выпускников были награждены медалями Минобороны России за отличное окончание вуза и дипломами с отличием.

Дипломы выпускникам вручил первый замминистра обороны Руслан Цаликов. Также он передал молодым офицерам поздравление от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу и вручил золотые медали отличникам.

«Уверен, что нынешнее поколение офицеров-ракетчиков продолжат славные традиции российского воинства, традиции побед, и с достоинством займут свое место в рядах офицерского корпуса Вооруженных Сил России», - отметил Цаликов.

Торжественные мероприятия прошли с соблюдением мер безопасности. В строю были вакцинированные от COVID-19 военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител.

Стоит отметить, что практически все выпускники военных вузов РФ прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Массовая иммунизация военнослужащих позволила выработать коллективный иммунитет.