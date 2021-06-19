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Первый замминистра обороны РФ Цаликов вручил медали выпускникам академии РВСН

Роман Захаров
12:35 19.06.2021
За высокие показатели в учебе более 50 выпускников были награждены медалями Минобороны России за отличное окончание вуза и дипломами с отличием. 
Первый замминистра обороны РФ Цаликов вручил медали выпускникам академии РВСН
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в субботу, 19 июня, прошла церемония выпуска более 240 офицеров. В мероприятии приняли участие первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В этом году академия выпустила более 240 офицеров. За высокие показатели в учебе более 50 выпускников были награждены медалями Минобороны России за отличное окончание вуза и дипломами с отличием. 

Дипломы выпускникам вручил первый замминистра обороны Руслан  Цаликов. Также он передал молодым офицерам поздравление от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу и вручил золотые медали отличникам.

«Уверен, что нынешнее поколение офицеров-ракетчиков продолжат славные традиции российского воинства, традиции побед, и с достоинством займут свое место в рядах офицерского корпуса Вооруженных Сил России», - отметил Цаликов.

Созданная в 1820 году академия РВСН за все время подготовила более 55 тысяч офицеров. Среди ее выпускников - 193 кавалера Ордена Святого Георгия, 128 Героев Советского Союза. В списки личного состава академии навечно зачислен первый командир батареи реактивных систем залпового огня «Катюша» Герой Российской Федерации капитан Иван Флеров (звание Героя присвоено в 1995 году).

Торжественное мероприятие прошло с соблюдением мер безопасности. В строю были вакцинированные от COVID-19 военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител.

Практически все выпускники военных вузов РФ прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Массовая иммунизация военнослужащих позволила выработать коллективный иммунитет.

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