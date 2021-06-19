Замминистра обороны РФ Булгаков поздравил выпускников Вольского филиала Военной академии МТО

Заместитель министра обороны РФ, генерал армии, Герой России Дмитрий Булгаков принял участие в торжественной церемонии выпуска офицеров Вольского филиала Военной академии МТО им. генерала армии А.В. Хрулева.

В Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева в торжественной обстановке более 300 российских, а также 46 офицеров десяти иностранных армий получили дипломы и аттестаты об окончании обучения одного из самых престижных российских военных вузов.

Дмитрий Булгаков лично поздравил и вручил дипломы, медали и нагрудные знаки шеренге особо отличившихся военнослужащих. В 2021 году 47 выпускников филиала Военной академии завершили учебу с отличием, а лейтенант Машковцев за блестящие результаты удостоен золотой медали.

По завершении награждения генерал армии поздравил командование, преподавательский состав, выпускников учебного заведения с этим знаменательным событием.

«Сегодня для всех, кто стоит в строю в первом офицерском мундире - по-настоящему счастливый день! Выпуск из родного вуза - это на всю жизнь запоминающееся событие! Здесь вы получили достойное современное образование, расширили свою эрудицию и профессиональный кругозор, стали сильными физически, а главное - духовно. Сегодня наша армия - гордость России! Она сильна современной техникой и вооружением, она мобильна и хорошо оснащена. И все это мы можем иметь только при наличии профессиональных, образованных военных кадров. А вы - это достойная их когорта! Вас ждут в войсках, и мы верим в каждого из вас!», - сказал во время торжественного выступления Булгаков.

Замминистра обороны также пожелал выпускникам побед и удач, моральных и физических сил, выдержки и упорства, скорейшего становления и успешного решения житейских проблем.

«Я и мои товарищи, которым 45 лет назад, в такой же праздничный день вручили лейтенантские погоны, уверены в том, что все мы окончили самый лучший военный вуз в России!», - подчеркнул заместитель главы военного ведомства.

Волнующим моментом для всех присутствующих стала церемония прощания с Боевым Знаменем института, после которой выпускники принесли торжественную клятву, обязуясь с достоинством нести это гордое звание и не уронить честь воспитанников системы материально-технического обеспечения, а также сохранить все полученное в стенах родного учебного заведения, любовь и интерес к военному делу, умение самостоятельно работать, стремление повышать свою квалификацию, с достоинством хранить и приумножать славные боевые и трудовые традиции народа России и его Вооруженных Сил.

В заключительной части мероприятия заместитель министра обороны Российской Федерации, почетные гости посадили деревья и установили памятную табличку на «Аллее выпускников» института в честь 50-летия подготовки офицеров с высшим образованием.

Торжественное мероприятие прошло с соблюдением мер безопасности. В строю находились вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител.

Стоит отметить, что практически все выпускники военных вузов России прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Массовая иммунизация военнослужащих позволила выработать коллективный иммунитет.

Филиал Военной академии материально-технического обеспечения (город Вольск) структурно состоит из управления, четырех факультетов (организации обеспечения ГСМ; организации продовольственного обеспечения; организации вещевого обеспечения; специального по подготовке иностранных военнослужащих); двух отделений (организации объединенного обеспечения ВМФ; подготовки специалистов со средним профессиональным образованием); учебного центра по подготовке младших специалистов (пять учебных батальонов, из них: три учебных батальона подготовки младших специалистов и два учебных батальона подготовки военнослужащих по контракту по программе интенсивной общевойсковой подготовки); офицерских курсов; 20 кафедр и двух отдельных дисциплин; базы обеспечения учебного процесса.