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Замминистра обороны Панков поприветствовал лейтенантов, которые пополнят ВС РФ в этом году

Ян Брацкий
12:10 19.06.2021
В июне-июле в торжественной обстановке проходят мероприятия выпусков офицеров из 35 военно-учебных заведений Минобороны России.
Замминистра обороны Панков поприветствовал лейтенантов, которые пополнят ВС РФ в этом году
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Свыше 10 тысяч курсантов получат первые офицерские погоны в этом году на торжественных выпусках их военных учебных заведений. Об этом сообщил  статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

«Всего завершают обучение более тысячи слушателей и 10 тысяч курсантов. Получили лейтенантские погоны более 260 выпускников-девушек», - сказал Панков.

Он подчеркнул, что каждый пятый завершил обучение с отличием или золотой медалью. По замминистра, все они пополнят Вооруженные силы РФ и другие силовые ведомства, где предусмотрена военная служба. В войсках заблаговременно проводится комплекс мероприятий по их служебному предназначению, встрече и профессиональному становлению, напомнил Панков.

В армии и на флоте востребованы специалисты со средним профессиональным образованием. В Минобороны России с 2009 года развернута такая подготовка. В этом году из 23 учебных заведений в Вооруженные Силы направлено более тысячи прапорщиков и мичманов, прошедших обучение по техническому, командному, связному и другим профилям. Все они назначены на должности, связанные с эксплуатацией современного сложного вооружения, военной и специальной техники.

Сегодня замминистра обороны принял участие в торжественной церемонии выпуска офицеров Военного института физической культуры на соборной площади Петропавловской крепости. Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки о высшем образовании получил 101 лейтенант, из них 17 курсанты Азербайджана, Казахстана, Армении, Анголы, Таджикистана и Руанды.

Замминистра пожелал выпускникам стать преемниками и продолжателями многовековых традиций и подвигов, служить Отечеству, защищать свою Родину и свой народ.

«Вы, товарищи лейтенанты, должны помнить, что настоящий офицер обязан не просто добросовестно выполнять свой долг - он должен любить армию, быть внимательным и благородным по отношению к своим подчиненным, считать службу в Вооруженных Силах делом всей своей жизни. С честью и достоинством несите высокое звание офицера российской армии, дорожите своей принадлежностью к офицерскому корпусу», - напутствовал выпускников замминистра.

Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. В строю только вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Массовая иммунизация военнослужащих позволила выработать коллективный иммунитет.

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