Замминистра обороны Андрей Картаполов вручил дипломы выпускникам Военного университета МО РФ

Заместитель министра обороны России, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов вручил дипломы выпускникам-отличникам Военного университета Минобороны.

В 2021 году в строю выпускников университета стояли около 700 молодых лейтенантов, 19 из которых Картаполов наградил медалями «За отличное окончание военного вуза» и вручил дипломы.

«Впереди у вас, товарищи выпускники, интересная, полная творчества и инициативы офицерская служба. В служении Родине легкой дороги не бывает. Идите по ней твердо, уверенно, с сознанием своего высокого призвания - быть творцами духовного потенциала армии и флота», - обратился к выпускникам замминистра.

Торжественные мероприятия прошло с соблюдением мер безопасности. В строю были вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител.

Стоит отметить, что практически все выпускники военных вузов в России прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Военный университет ведет обучение более чем по 1500 дисциплинам, вуз готовит специалистов для ВС РФ, Федеральной службы войск Национальной гвардии и других силовых ведомств России, а также для армий 26 стран мира.