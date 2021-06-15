Острые ответы на ожидаемые вопросы: как прошло интервью Путина американскому каналу NBC

Президент РФ Владимир Путин впервые за последние три года дал большое интервью американским СМИ. Корреспонденты NBC беседу с главой государства оформили в лучших традициях Голливуда, а интерес к мероприятию журналисты подогревали несколько дней.

Ответы президента оказались яркие и запоминающиеся. Некоторые даже стали не удобными для интервьюера. Например, когда речь зашла об иностранном вмешательстве во внутреннюю политику России.

«Если Вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам все станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?», - сказал в ходе беседы Путин американскому журналисту.

Лейтмотив интервью - отношения между Россией и США. По заявлению самого президента, они деградировали до самой низкой планки. И, несмотря на жесткую риторику, наша страна предполагала, что со стороны Запада будет шаг навстречу. Уже в среду в Женеве состоится саммит двух государств. Одни из первых вопросов именно об этом.

«Ну вот президент Байден проявил такую инициативу. До этого, как Вы знаете, он поддержал продление Договора о СНВ, что не могло не встретить с нашей стороны поддержку, потому что мы считаем, что этот договор в сфере сдерживания стратегических наступательных вооружений достаточно проработан, отвечает нашим интересам - и российским, и американским. Поэтому такое предложение было вполне ожидаемым», - прокомментировал Владимир Путин.

Продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет в теории должно повлиять на стабильность и предсказуемость международных отношений. Оба тезиса важны и Путину, и Байдену. При этом западная пресса продолжает раскачивать лодку. Россию обвиняют в том, что она якобы передает Ирану спутниковые технологии отслеживания и нанесения военных ударов.

«Нет, у нас нет таких программ с Ираном, это просто чушь очередная. У нас с Ираном есть планы сотрудничества, в том числе и в сфере ВТС, все это в рамках решений, которые были согласованы в нашей программе, по иранской ядерной программе в рамках ооновских решений вместе с нашими партнерами по подготовке СВПД, где на определенном этапе санкции с Ирана должны быть сняты, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. У нас есть определенные программы, но это все обычные вооружения, если до этого дойдет, но пока мы даже к этому не перешли, пока у нас нет никакого реального сотрудничества в области обычных вооружений, поэтому что-то там кто-то придумывает по поводу современных космических технологий - это просто фантастика, просто очередной вброс, фейк. Я о таком ничего не знаю, во всяком случае. Те, кто говорит об этом, знают лучше, чем я, наверное. Ну чушь. Кто-то что-то выдумывает, я не знаю, может, это вброс, связанный с тем, чтобы вообще ограничить любое военно-техническое сотрудничество с Ираном», - считает российский лидер.

Тема милитаризации звучала в интервью не раз. Расширение североатлантического альянса на восток прикрывается под видом учений. Россия отвечает симметрично.

«В период Советского Союза еще Горбачеву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения», - сказал Путин.

Предстоящая встреча Путина и Байдена - вторая в истории. Предыдущая была десять лет назад, когда демократ имел статус вице-президента США. Тогда, по заверению журналиста, Байден посчитал собеседника «бездушным», о чем поведал прессе. Путин ответил цитатой из фильма «Семнадцать мгновений весны»: «Что-то с памятью моей стало».

Журналисты сарказм не распознали, а фразу в кавычки не взяли. Впрочем, как и еще один ответ президента РФ, который был переведен дословно. Известным выражением из романа «Золотой теленок» Владимир Путин ответил на обвинения Москвы в кибератаках на Вашингтон.

«Да, Вы мне передаете информацию о том, кто сказал. Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я Вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал. А доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?», - ответил российский лидер журналисту.

Убийства, аресты, вмешательство в выборы и другие, демонизирующие в глазах американцев российского президента темы затронул журналист Симмонс в интервью. В этом и стилистика западной журналистики, говорят политологи. Задавать провокационные вопросы методом нападения - практика стандартная.

«Например вопрос про убийство, который журналист задал Путину три раза. Ответ был понятен. Поэтому Путин и отшучивался», - прокомментировал политолог Малек Дудаков беседу Путина с западным журналистом.

«Вот что касается жесткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры. Конечно, скажем, в Голливуде есть - вспомнили про Голливуд в начале нашей беседы - глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет. Но если после этой риторики следует предложение встретиться и обсудить двусторонние вопросы и вопросы международной политики, я воспринимаю это как желание к совместной работе. Если это желание серьезное, мы готовы это поддержать», - объяснил президент РФ интервьюеру.

Кир Симмонс задал Владимиру Путину пятьдесят вопросов за полтора часа. А после записи интервью поделился с коллегами информацией о том, что беседа продолжилась без камер. При этом президент России оставался убедительным и не терял зрительный контакт.