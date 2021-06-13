Путин назвал темы, которые будут обсуждаться на встрече с Байденом
Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом в ходе встречи 16 июня.
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Президент России Владимир Путин рассказал, какие темы он хотел бы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом.
«Вопрос региональных конфликтов, Сирия, Ливия, прежде всего, вопросы, связанные с природоохранной деятельностью, вопросы глобального характера - как минимум вот эти три позиции. Есть и другие», - отметил Путин в интервью, опубликованном на медиаплатформе «Смотрим».
Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.