В стране и мире Путин назвал темы, которые будут обсуждаться на встрече с Байденом Алена Миронова Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом в ходе встречи 16 июня. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин рассказал, какие темы он хотел бы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом. «Вопрос региональных конфликтов, Сирия, Ливия, прежде всего, вопросы, связанные с природоохранной деятельностью, вопросы глобального характера - как минимум вот эти три позиции. Есть и другие», - отметил Путин в интервью, опубликованном на медиаплатформе «Смотрим». Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика