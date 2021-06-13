Путин о встрече с Байденом: обе стороны стараются снизить негативную риторику

Обольщаться насчет снижения негативной риторики в адрес России со стороны США - не стоит. Здесь нет ничего особенного. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В преддверии встречи на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем»‎, - заявил российский лидер в интервью, показанном на платформе «Смотрим».

Путин отметил, что это профессиональный подход, и Россия, со своей стороны, тоже это делает.

Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.