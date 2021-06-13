«Я думаю, он прав»: Байден согласился с оценкой Путина, что отношения РФ и США находятся на низкой точке
Байден высказался об оценки Путина, что в последние годы отношения США и России в низшей точке за последние годы.
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Президент США Джо Байден согласился с оценкой президента России Владимира Путина, что отношения между Россией и США находятся на низкой точке. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи «Большой семерки».
«Я думаю, он прав, что они (отношения – Прим. ред.) находятся на низкой точке», - сказал Байден
Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.
Ранее экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к действующему президенту Джо Байдену перед предстоящей встречей с Владимиром Путиным. В соответствующем заявлении политик пожелал главе государства удачи и кое-что попросил.