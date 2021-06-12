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Президент России назвал Байдена «карьерным политиком»

Анна Берестовая
01:46 12.06.2021
Владимир Путин объяснил, что считает американского коллегу карьерным политиком.
Президент России назвал Байдена «карьерным политиком»
© Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал Джо Байдена как «карьерного политика», подчеркнув, что тот посвятил этой сфере деятельности почти всю свою взрослую жизнь. Таким образом глава РФ высказался в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован 12 июня.

Путин отметил, что в этом действующий американский лидер сильно отличается от ранее занимавшего этот пост в Вашингтоне Дональда Трампа. Также президент России выразил надежду, что от Байдена не последует «импульсивных шагов» в рамках ведения политики США.

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