Президент России назвал Байдена «карьерным политиком»

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал Джо Байдена как «карьерного политика», подчеркнув, что тот посвятил этой сфере деятельности почти всю свою взрослую жизнь. Таким образом глава РФ высказался в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован 12 июня.

Путин отметил, что в этом действующий американский лидер сильно отличается от ранее занимавшего этот пост в Вашингтоне Дональда Трампа. Также президент России выразил надежду, что от Байдена не последует «импульсивных шагов» в рамках ведения политики США.