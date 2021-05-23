Судьба Порошенко, отношение к Путину и война на Донбассе: о чем говорил Зеленский во время пресс-конференции

Итоги своего двухлетия на президентском посту Владимир Зеленский подвел в ангаре. Видимо, предполагалось, что цех некогда прославленного авиационного завода «Антонов», куда пригласили журналистов, добавит символизма этому мероприятию. Глава государства сидел на фоне самолетов - гордости украинского авиастроения. Только вот символизм получился мрачный: один из лайнеров был без крыльев, второй без двигателей, а от третьего вообще присутствовал только фюзеляж. Во вступительном слове Зеленский решил зайти с красивой аллегории, и на фоне бескрылой «Мрии» заявил: «Мы строим страну мечты».

«И почему мы здесь? Ответ на этот вопрос - это философия моя личная, как Президента Украины. Это ответ, что было сделано за эти два года, как я вижу будущее нашей любимой Украины. Вопрос даже не в том, чтобы достроить самолет „Мрия“, я говорю в широком смысле этого слова, а построить действительно страну грез», - заявил глава государства.

За три часа пресс-конференции Зеленскому не задали ни одного острого вопроса. А спросить было о чем: о тарифах, социальной политике, ущемлении русского языка. Организаторы позаботились о том, чтобы устроить украинскому лидеру так называемую теплую ванную: в зал попали только «правильные журналисты» с «правильными вопросами». Оппозиционные телеканалы просто не аккредитовали.

Чтобы никто не отклонялся от заранее написанного сценария, за спинами журналистов все три часа стояли глава офиса Зеленского Андрей Ермак и советник президента Сергей Шефир.

Хотя пресс-конференция прошла под лозунгом «Президент 2.0», что должно было означать перезагрузку, многим показалось, что больше подошло бы другое название - «Порошенко 2.0»: общение с журналистами Зеленский начал в лучших традициях своего предшественника, с перечисления собственных достижений. Но если Петр Алексеевич бесконечно рассказывал о евроатлантической интеграции и безвизе, то Зеленский долго говорил про строительство дорог, мостов и борьбу с коррупцией. Не обошлось и без заготовленных экспромтов: чего стоит «эпизод с чаем», когда Зеленский показательно отказался от напитка, сославшись на то, что чай не принесли собравшимся людям.

Правда красивый жест президента прошел незамеченным. Гораздо больше журналистов интересовало выполнение его знаменитых предвыборных обещаний. И тут Зеленский всех обескуражил. Оказывается, он уже стал приговором Петру Порошенко. И если еще два года назад Зеленский обещал посадить своего предшественника, то сейчас - вся надежда на кару небесную.

«Я уже стал его приговором. Он просто не хочет осознать, что произошло. Он много чего, я считаю, сделал, серьезного, плохого, когда был президентом Украины. Все это догонит, это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма», - объяснил украинский лидер.

Возможно, что и в вопросах международной политики украинский президент надеется на помощь высших сил. Тем более, что Париж и Берлин, к которым постоянно апеллируют украинские власти, заметно отдалились от Киева.

«Я чувствую их поддержку, но считаю, что они должны поддерживать сильнее. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России», - утверждал Зеленский.

А возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, где речь может зайти и об Украине, и вовсе пугает Зеленского. Он сам об этом заявил журналистам. И вполне понятно, что в ответах на вопросы об отношении к российскому лидеру Зеленский старается соблюдать крайнюю осторожность.

«Я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция: если теми или иными словами мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу», - сказал украинский глава.

По урегулированию ситуации в Донбассе, которая серьезно обострилась в последнее время, конкретного плана действий у украинских властей нет, а надежда на поддержку Запада постепенно тает. Поэтому при ответе на вопрос о сроках окончания войны на юго-востоке, Зеленскому пришлось проявить чудеса изворотливости. Наговорил он много, но не сказал ничего конкретного. Правда, пообещал провести всеукраинский референдум, но как и когда - тоже не сказал.

«У нас есть несколько планов - "А", "В", "С". Мы об этом говорили относительно прекращения войны. Мы представим на суд общественности референдум именно с такой тематикой», - заявил президент Украины.

Эксперты подсчитали, что самыми употребляемыми фразами Зеленского были «я не знаю» и «я не уверен». Но кое в чем Зеленский проявил поразительную ясность: репрессии на Украине будут продолжаться. И реализовывать эту политику он планирует с помощью управляемого карманного инструмента - Совета по нацбезопасности.

«На очередном пятничном заседании СНБО ввели бессрочные санкции против десятка российских СМИ, в том числе и против телеканала "Звезда". А еще под раздачу попали главы ДНР, ЛНР и республики Крым. И вот, уже практически "победив" внешних "врагов", Зеленский обратил внимание на "врагов" внутренних», - считает украинский политолог, кандидат политических наук Андрей Мишин.

Противники Зеленского ответили ему, цитируя классиков российского кино.

«Я одно сказать могу: „В чем сила, брат? Сила в правде”. А кто-то начинает манипуляциями заниматься. У немцев есть такая пословица: „На лжи далеко не уедешь”», - высказался мэр Киева Виталий Кличко.

Эти слова бывшего боксера, а ныне киевского градоначальника, - ответ на появившихся в подъезде его дома силовиков. И вроде как последние оправдались, мол пришли с обыском к соседям Виталия Владимировича. Только такие ответы главу города не удовлетворили.

Да и сам Зеленский все на той же пресс-конференции хоть и пространно, но намекнул, что работой мэра не доволен. И пожаловался на его назойливость.

«То ли 70, то ли 50 обысков было у окружения пана Кличко - так нечего было красть деньги из бюджета! Мне кажется, справедливый вопрос: "Что он от меня хочет?". Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием», - сказал президент Украины.

К битве экс-шоумена и экс-боксера присоединились и российские пранкеры. Вован и Лексус решили разыграть Зеленского. Уже заполночь позвонили украинскому президенту и голосом Виталия Кличко попросили принять отставку киевского главы. Зеленский ответил на русском языке и предложил пообщаться утром.

Кому присудили победу в последнем раунде - пока непонятно. Хотя Зеленский и старается списать со счетов старую гвардию украинских политиков, они сдаваться явно не намерены.

В субботу «железная леди» Незалежной, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко собрала под Киевом масштабное вече против продажи земли. Приехавшие со всех уголков Украины аграрии и предприниматели требуют провести референдум и отменить скандальный закон.

А в четверг, пока Зеленский общался с журналистами, Юлия Тимошенко заплела свою знаменитую боевую косу и пришла в Раду в роскошном национальном костюме - по случаю Дня вышиванки. Зеленский в честь праздника тоже выложил трогательный пост о значении вышитой рубахи для каждого украинца. Зрада пришла откуда не ждали. Внимательные пользователи заметили - президент-то не в вышиванке, а в русской косоворотке. После этого конфуза интернет заполонили десятки мемов: Зеленский в лаптях, с балалайкой, медведем. Супруге Елене достался кокошник. Самые же «свидомые» воспылали праведным гневом.

Нынешние украинские власти рассчитывают, видимо, на внешний эффект, разрешая в центре Киева парады трансгендеров - на уходящей неделе они прошли маршем по Михайловской площади под защитой солдат нацгвардии. И если остановить войну, победить нищету и хоть немного приблизить уровень жизни к европейским стандартам у Киева нет ни силы, ни желания, ни политической воли, то ему остается таким вот образом «маршировать» и надеяться, что Украина все-таки попадет в ЕС и в НАТО.