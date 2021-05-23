Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Судьба Порошенко, отношение к Путину и война на Донбассе: о чем говорил Зеленский во время пресс-конференции

Юлия Шатилова
22:15 23.05.2021
Владимир Зеленский ответил на вопросы журналистов по случаю своего двухлетнего президентства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: president.gov.ua
Читайте нас на:

Итоги своего двухлетия на президентском посту Владимир Зеленский подвел в ангаре. Видимо, предполагалось, что цех некогда прославленного авиационного завода «Антонов», куда  пригласили журналистов, добавит символизма этому мероприятию. Глава государства сидел на фоне самолетов - гордости украинского авиастроения. Только вот символизм получился мрачный: один из лайнеров был без крыльев, второй без двигателей, а от третьего вообще присутствовал только фюзеляж. Во вступительном слове Зеленский решил зайти с красивой аллегории, и на фоне бескрылой «Мрии» заявил: «Мы строим страну мечты».

«И почему мы здесь? Ответ на этот вопрос - это философия моя личная, как Президента Украины. Это ответ, что было сделано за эти два года, как я вижу будущее нашей любимой Украины. Вопрос даже не в том, чтобы достроить самолет „Мрия“, я говорю в широком смысле этого слова, а построить действительно страну грез», - заявил глава государства.

За три часа пресс-конференции Зеленскому не задали ни одного острого вопроса. А спросить было о чем: о тарифах, социальной политике,  ущемлении русского языка. Организаторы позаботились о том,  чтобы устроить украинскому лидеру так называемую теплую ванную: в зал попали только «правильные журналисты» с «правильными  вопросами». Оппозиционные телеканалы просто не аккредитовали.

Чтобы никто не отклонялся от заранее написанного сценария, за спинами журналистов все три часа стояли  глава офиса Зеленского Андрей Ермак и советник президента Сергей Шефир.

Хотя пресс-конференция прошла под лозунгом «Президент 2.0», что должно было означать перезагрузку, многим показалось, что больше подошло бы другое название - «Порошенко 2.0»: общение с журналистами Зеленский начал в лучших традициях своего предшественника, с перечисления  собственных достижений. Но если Петр Алексеевич бесконечно рассказывал о евроатлантической интеграции и безвизе, то Зеленский  долго говорил про строительство дорог, мостов и борьбу с коррупцией. Не обошлось и без заготовленных экспромтов: чего стоит «эпизод с чаем», когда Зеленский показательно отказался от напитка, сославшись на то, что чай не принесли собравшимся людям.   

Правда красивый жест президента прошел незамеченным. Гораздо больше журналистов интересовало выполнение его знаменитых предвыборных обещаний. И тут Зеленский всех обескуражил. Оказывается, он уже стал приговором Петру Порошенко. И если еще два года назад Зеленский обещал посадить своего предшественника, то  сейчас - вся надежда на кару небесную.

«Я уже стал его приговором. Он просто не хочет осознать, что произошло. Он много чего, я считаю, сделал, серьезного, плохого, когда был президентом Украины. Все это догонит, это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма», - объяснил украинский лидер.

Возможно, что и в вопросах международной политики украинский президент надеется на помощь высших сил. Тем более, что Париж и Берлин, к которым постоянно апеллируют украинские власти, заметно отдалились от Киева.

«Я чувствую их поддержку, но считаю, что они должны поддерживать сильнее. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России», - утверждал Зеленский.

А возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, где речь может зайти и об Украине, и вовсе пугает Зеленского. Он сам об этом заявил журналистам. И вполне понятно, что в ответах на вопросы об отношении к российскому лидеру Зеленский старается соблюдать крайнюю осторожность.

«Я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ, потому что у меня простая позиция: если теми или иными словами мы будем увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу», - сказал украинский глава.

По урегулированию ситуации в Донбассе, которая серьезно обострилась в последнее время, конкретного плана действий у украинских властей нет, а надежда на поддержку Запада постепенно тает. Поэтому при ответе на вопрос о сроках окончания войны на юго-востоке, Зеленскому пришлось проявить чудеса изворотливости. Наговорил он много, но не сказал ничего конкретного. Правда, пообещал провести всеукраинский референдум, но как и когда - тоже не сказал.

«У нас есть несколько планов - "А", "В", "С". Мы об этом говорили относительно прекращения войны. Мы представим на суд общественности референдум именно с такой тематикой», - заявил президент Украины.

Эксперты подсчитали, что самыми употребляемыми фразами Зеленского были «я не знаю» и «я не уверен». Но кое в чем Зеленский проявил поразительную ясность: репрессии на Украине будут продолжаться. И реализовывать эту политику он планирует с помощью управляемого карманного инструмента - Совета по нацбезопасности.

«На очередном пятничном заседании СНБО ввели бессрочные санкции против десятка российских СМИ, в том числе и против телеканала "Звезда". А еще под раздачу попали главы ДНР, ЛНР и республики Крым. И вот, уже практически "победив" внешних "врагов", Зеленский обратил внимание на "врагов" внутренних», - считает  украинский политолог, кандидат политических наук Андрей Мишин.

Противники Зеленского ответили ему, цитируя классиков российского кино.

«Я одно сказать могу: „В чем сила, брат? Сила в правде”. А кто-то начинает манипуляциями заниматься. У немцев есть такая пословица: „На лжи далеко не уедешь”», - высказался мэр Киева Виталий Кличко.

Эти слова бывшего боксера, а ныне киевского градоначальника, - ответ на появившихся в подъезде его дома силовиков. И вроде как последние оправдались, мол пришли с обыском к соседям Виталия Владимировича. Только такие ответы главу города не удовлетворили.

Да и сам Зеленский все на той же пресс-конференции хоть и пространно, но намекнул, что работой мэра не доволен. И пожаловался на его назойливость.

«То ли 70, то ли 50 обысков было у окружения пана Кличко - так нечего было красть деньги из бюджета! Мне кажется, справедливый вопрос: "Что он от меня хочет?". Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием», - сказал президент Украины.

К битве экс-шоумена и экс-боксера присоединились и российские пранкеры. Вован и Лексус решили разыграть Зеленского. Уже заполночь позвонили украинскому президенту и голосом Виталия Кличко попросили принять отставку киевского главы. Зеленский ответил на русском языке и предложил пообщаться утром.

Кому присудили победу в последнем раунде - пока непонятно. Хотя Зеленский и  старается списать со счетов старую гвардию украинских политиков, они сдаваться явно не намерены.

В субботу «железная леди» Незалежной, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко собрала под Киевом масштабное вече против продажи земли. Приехавшие со всех уголков Украины аграрии и предприниматели требуют провести референдум и отменить скандальный закон.

А в четверг, пока Зеленский общался с журналистами, Юлия Тимошенко заплела  свою знаменитую боевую косу и пришла в Раду в роскошном национальном костюме - по случаю Дня вышиванки. Зеленский в честь праздника тоже выложил трогательный пост о значении вышитой рубахи для каждого украинца. Зрада пришла откуда не ждали. Внимательные пользователи заметили - президент-то не в вышиванке, а в русской косоворотке. После этого конфуза интернет заполонили десятки мемов: Зеленский в лаптях, с балалайкой, медведем. Супруге Елене достался кокошник. Самые же «свидомые» воспылали праведным гневом.

Нынешние украинские власти рассчитывают, видимо, на внешний эффект, разрешая в центре Киева парады трансгендеров - на уходящей неделе они прошли маршем по Михайловской площади под защитой солдат нацгвардии. И если остановить войну, победить нищету и хоть немного приблизить уровень жизни к европейским стандартам у Киева нет ни силы, ни желания, ни политической воли, то ему остается таким вот образом «маршировать» и надеяться, что Украина все-таки попадет в ЕС и в НАТО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:00 Армия
статья
О науке в армии, новейшем вооружении и деятельности РГО: интервью Министра обороны РФ Сергея Шойгу
00:01 В стране и мире
В Белоруссии рассказали подробности о посадке самолета Ryanair после сообщений о минировании
22:02 Армия
Террористы готовят провокации с отравляющими веществами перед выборами президента Сирии
21:34 В стране и мире
Минобороны и РГО доставили из Якутии в Москву нуждающегося в спасении белого медведя
20:53 В стране и мире
Экстренно севший в Минске самолет авиакомпании Ryanair вылетел в Вильнюс
Популярное
Популярное
Видео
На Северном флоте рассказали о будущем титановых АПЛ
Солист победившей на «Евровидении» рок-группы из Италии пройдет тест на наркотики
Видео
США «атакуют» миллиарды цикад: видео
Психолог назвала привычки, которые мешают разбогатеть
Эксперт рассказал российским дачникам про запрет на петрушку
Медики перечислили неочевидные симптомы рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.