Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на референдуме
По словам президента Украины, это может произойти, если не сработают иные способы уладить конфликт.
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Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе могут вынести на всеукраинский референдум. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
«Я уверен, что через какое-то время, потому что у нас несколько планов - А, В, С - относительно прекращения войны... мы представим референдум с такой тематикой», - сказал украинский лидер в ходе пресс-конференции.
Глава государства уточнил, что это может произойти, если не сработают иные способы уладить противостояние. Он также сообщил, что считает проблему урегулирования в Донбассе основной для Украины.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что руководство самопровозглашенной республики готово к диалогу с Киевом, однако администрация Зеленского пока никак не проявила себя в этом вопросе.