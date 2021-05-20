Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на референдуме

Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе могут вынести на всеукраинский референдум. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Я уверен, что через какое-то время, потому что у нас несколько планов - А, В, С - относительно прекращения войны... мы представим референдум с такой тематикой», - сказал украинский лидер в ходе пресс-конференции.

Глава государства уточнил, что это может произойти, если не сработают иные способы уладить противостояние. Он также сообщил, что считает проблему урегулирования в Донбассе основной для Украины.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что руководство самопровозглашенной республики готово к диалогу с Киевом, однако администрация Зеленского пока никак не проявила себя в этом вопросе.