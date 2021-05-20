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Зеленский назвал главные риски для Киева от встречи Путина с Байденом

Светлана Иванова
15:52 20.05.2021
Президент Украины выразил опасения из-за возможного снятия санкций с «Северного потока - 2».
Зеленский назвал главные риски для Киева от встречи Путина с Байденом
© Фото: Doug Mills, Consolidated News Photos, Globallookpress, пресс-служба президента РФ
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Встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может привести к снятию ограничений, действующих сейчас в отношении проекта «Северный поток - 2». Такое мнение выразил глава Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его президентства.

Говоря о последствиях личного общения лидеров РФ и США, Зеленский оценил возможные риски для Украины.

«Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США, или будут какие-то договоренности, и снять санкции с "Северного потока". Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», - заявил украинский президент.

Он также обратил внимание, что поделился своей позицией относительно встречи Путина и Байдена с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Украинские вопросы они (президенты. - Прим. ред.) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть», - добавил Зеленский.

Вместе с тем глава Украины счел необходимыми переговоры между Путиным и Байденом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно охарактеризовал намерение США отказаться от санкций против «Северного потока - 2» и прошедшие переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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